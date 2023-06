The Weeknd ao vivo em Algés: o amor incondicional deve ser mais ou menos isto

As dezenas de milhares de pessoas que esgotaram a lotação do Passeio Marítimo de Algés para aplaudirem o regresso de The Weeknd a Portugal traziam o reportório do astro canadiano bem decorado e energia suficiente nas ancas para terem feito desta primeira data europeia da “After Hours til Dawn Tour” uma gigantesca celebração. Abel Makkonen Tesfaye já conhecia bem aquele pedaço à beira-rio terraplanado, já que foi ali que se apresentou em 2017 como parte do cartaz do festival NOS Alive. Mas nos seis anos entretanto volvidos aconteceu muita coisa: depois de “Starboy”, álbum de 2016, The Weeknd adicionou mais dois números 1 à sua discografia – os muito aplaudidos “After Hours” (2020) e “Dawn FM” (2022), discos que o confirmaram como fenómeno na era do streaming. E isso notou-se no público muito jovem que acorreu a Algés: “esta também está na minha playlist” (e variantes...) foi frase muito escutada à medida que o cantor foi desfiando um longo novelo de cerca de uma trintena de canções.