Chico Buarque em Lisboa: o malandro e o clássico, o crítico e o sonhador num abraço terno entre Brasil e Portugal

Para quem passou boa parte da carreira a cantar as mulheres, assumindo inclusivamente um singular “eu feminino” em muitas das suas canções, a decisão de entregar a uma cantora - a paulista Mônica Salmaso - a tarefa de abrir os espetáculos da sua nova digressão faz especial sentido. À artista de 53 anos, conhecida por interpretar o repertório de numerosos gigantes da MPB, coube mais do que o simples papel de convidada da primeira parte: foi ela quem deu voz aos primeiros seis temas do alinhamento, todos de Chico Buarque, emprestando especial beleza ao clássico ‘Mar e Lua’, história de amor entre duas mulheres e uma das criações mais incrivelmente visuais do veterano, ou ‘Beatriz’, tema cuja letra se alterou subtilmente na presente digressão “Que Tal um Samba?” (em vez de vida, a atriz passou a ter uma “sina”, mudança que o autor justificou lembrando o estranho caso do pintor francês Pierre Bonnard, que fazia - às escondidas - retoques nas suas próprias pinturas, expostas em museus).



Depois desta espécie de prólogo, ou aquecimento, por onde passaram ainda a ecológica ‘Passaredo’ ou, logo na abertura, a ladainha infantil ‘Todos Juntos’, escrita para o musical “Os Saltimbancos”, em 1977, chegou o homem que todos aguardavam: com tímidos passos de dança, Francisco Buarque de Hollanda, 79 primaveras para celebrar daqui a poucos dias, entrou em palco a meio de ‘Para Todos’, canção que dá título a um dos álbuns mais representados no concerto desta noite. Não será coincidência que o carioca faça a sua entrada “em campo” enquanto Mônica Salmaso desfila, na letra da canção de 1993, o elenco do Olimpo da MPB: "Fume Ary, cheire Vinícius/ Beba Nelson Cavaquinho/ Para um coração mesquinho Contra a solidão agreste/ Luiz Gonzaga é tiro certo/ Pixinguinha é inconteste/ Tome Noel, Cartola, Orestes/ Caetano e João Gilberto." A este receituário, que pode continuar a consultar aqui, só falta mesmo acrescentar o nome de Chico que, depois de dois concertos no Porto, esta quinta-feira deu o primeiro de três espetáculos em Lisboa.

Tal como Bob Dylan, que mal o brasileiro “liberte” o Campo Pequeno se apresentará ao vivo nesta sala, também Chico Buarque faz uma seleção criteriosa, ou até caprichosa, das canções que traz consigo para os palcos. Seria fácil construir um alinhamento apenas por clássicos: e a reação da plateia do Campo Pequeno a ‘João e Maria’, a última canção da noite, ou à breve interpelação de ‘Deus lhe Pague’, do clássico de 1971, “Construção”, mostra que esse seria um caminho fácil para a rendição absoluta. Porém, um dos grandes escritores de canções da sua geração prefere montar um espetáculo diferente, que passa mais por um discreto fio conceptual do que (apenas) por refrões para cantar em uníssono. Nesta digressão que agora chega ao fim, ancorada no tema lançado no ano passado, ‘Que Tal um Samba?’, um dos motes parece ser o do otimismo com o Brasil pós-Bolsonaro (nesta canção, fala-se em “espantar o mau tempo”; resgatado a 1968, o quarto tema do serão, ‘Bom Tempo’, estabelece uma ligação com essa bonança após a tempestade política).

Se o octagenário Bob Dylan, companheiro de geração e das letras de Chico Buarque (um tem um Nobel da Literatura, outro veio a Portugal buscar o Prémio Camões), é conhecido (e nem sempre aplaudido) por realizar alterações radicais aos seus próprios temas, o homem que temos perante nós, esta noite, revela-se mais conservador nessas reinvenções. Mas, provando a intemporalidade da sua obra, vai redescobrindo, e partilhando, novos sentidos para as suas composições. ‘Bom Tempo’, por exemplo, foi lançada em plena ditadura militar brasileira, e serve agora de metáfora (mais) feliz para a época que o país atravessa. Nas primeiras palavras que profere nesta “residência” lisboeta, o autor escolhe recordar as palavras d' ‘O Velho Francisco’, um ex-escravo idoso, em fim de vida. No clássico de 1987, as memórias amargas do homem a quem já nem a memória resta são cantadas com uma alegria musical que só pode ser fruto da imensa riqueza do planeta Brasil, que Chico e Mônica tinham acabado de glosar em ‘Para Todos’. E, prosseguindo com o plano de dar voz a quem menos pode, ‘engata’ em ‘Sinhá’, tema do bem mais recente “Chico”, de 2011, mais uma vez relatando a vida de um homem não livre (urgência que, de resto, abordou no discurso de agradecimento do Prémio Camões).