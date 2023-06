Loading...

Blitz Ao Vivo na Redação. Martim Sousa Tavares: “Este ano, o Festival de Sintra terá um duelo de pianistas e uma caminhada ao nascer do sol”

Martim Sousa Tavares é o convidado desta semana do Posto Emissor. Na rubrica “Ao Vivo na Redação”, o maestro fala sobre o “ecletismo” do Festival de Sintra, do qual é diretor artístico. “Dois grandes pianistas vão defrontar-se e haverá um vencedor, decidido pelo público. E haverá várias caminhadas, a mais especial ao nascer do dia, no solstício de verão, na belíssima Serra de Sintra”