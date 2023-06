“Cada anorética tem uma história diferente, não há duas anoréticas iguais. E estas doentes sofrem de forma silenciosa, fechadas em casa”

No quarto episódio do podcast “Que Voz é Esta?”, dedicado às perturbações do comportamento alimentar, Susana descreve o impacto da doença na sua vida. “A minha rotina diária era acordar, pesar e comer o mínimo essencial: meia fatia de pão. Tinha pavor de beber água. Uma pessoa com anorexia pesa-se 599 vezes por dia. E beber um copo de água significava que, se me fosse pesar logo a seguir, o meu peso teria aumentado 100 gramas. Portanto, eu não bebia, eu molhava os lábios. O medo de ver os números na balança era aterrador. A minha cabeça não funcionava, não conseguia ler um livro, apenas estar em frente à televisão, mas sem conseguir prestar atenção. Tornei-me um vegetal. E afastei-me de toda a gente.”

A anorexia é a doença psiquiátrica que mais mata. Entre 5% a 10% dos doentes morrem, uns devido a complicações médicas graves, por estarem subnutridos, outros porque se suicidam. A doença tem um impacto devastador na vida das pessoas. Afeta a saúde psicológica e física, e afeta as relações, fechando os doentes numa espécie de casulo, onde se debatem, totalmente solitários, com questões inimagináveis para os outros - é uma “prisão”.

Há vários fatores que podem explicar o aparecimento e o desenvolvimento da anorexia, desde a história familiar, traços de personalidade, fatores ambientais, psicológicos, sociais, biológicos e genéticos. “Há uma luta continuada e permanente contra o corpo, que é muito difícil de perceber”, diz Dulce Bouça, psiquiatra especializada nas doenças do comportamento alimentar, também convidada a participar no episódio.

Com mais de 30 anos de experiência nesta área, explica que as pessoas com anorexia têm uma “fragilidade, um défice” numa função cerebral que permite ao ser humano ter noção dos limites, formas e funcionamento do corpo. “Todos nós conseguimos mais ou menos detetar os sinais de alerta que o nosso corpo emite, sentir dor, etc., mas as doentes têm esta função num limiar muito baixo.”



Esta disfunção pode ser genética, “tendo a pessoa já nascido assim”, mas pode também resultar de “um trauma muito precoce na infância e situações de maus tratos ou abusos que não a deixaram reconciliar-se com o seu próprio corpo”.

“Pessoas com anorexia fazem dietas e exercício permanente porque estão continuamente à procura de perceber como funciona o seu corpo. Como não encontram respostas, fixam-se numa comparação com outros corpos e num número, o número do peso, a partir do qual concluem se estão bem ou não.”