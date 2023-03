Segurança das empresas passa pela sustentabilidade

A sustentabilidade não é só a diferença entre ter um mundo saudável e não acautelar o futuro do planeta, mas é também uma questão de sobrevivência para as empresas. Sim, leu bem. Porque por mais custoso financeiramente que pareça implementar todas as recomendações e práticas sustentáveis, o outro lado da moeda é o modelo de negócio não resistir perante a nova realidade.

Claro que os desafios são grandes e a transição climática no campo empresarial, apesar de ser peça fundamental, tem velocidades diferentes consoante o sector ou a dimensão do negócio. “A sociedade está cada vez mais informada e sensibilizada para a questão da sustentabilidade, portanto está cada vez mais exigente nas suas escolhas incluindo as que implicam os seus investimentos, aumentando assim a procura neste tipo de produtos, o que tem um efeito positivo na criação e aumento da oferta de investimentos sustentáveis”, acrescenta Teresa Brantuas, CEO Allianz Portugal, para quem se verifica uma mudança de mentalidade com a tendência a passar por “uma preocupação cada vez maior com a criação de valor para os acionistas e sociedade em geral e não apenas na geração de lucros ou crescimento por si só”.

Alterações na abordagem à sustentabilidade que serão o foco de nova reunião do Conselho de Segurança, projeto que para este tema junta Expresso e Allianz Portugal na lógica de perceber o que está em jogo. “Com a probabilidade de recessão, as empresas enfrentam incertezas macroeconómicas que ameaçam as perspetivas de lucro e podem mesmo alterar os modelos de negócio”, aponta a presidente da Sair da Casca, Nathalie Ballan, com a certeza que, “as empresas que se concentram na sustentabilidade a longo prazo estarão mais bem equipadas para encontrar os seus cenários de resiliência”.

"Na Europa, as grandes empresas já estão muito sensibilizadas para a necessidade de urgência em integrar os objetivos de sustentabilidade nas suas agendas e os resultados já se estão a observar", acredita Teresa Brantuas.

Na opinião de Margarida Couto, “os desafios são enormes pois esta jornada implica que as empresas mudem comportamentos e se dotem de recursos, de conhecimento e de métricas de que atualmente muitas não dispõem”, e a presidente da GRACE alerta mesmo que “os incentivos estão a ser montados no sentido de o acesso ao investimento por parte de empresas que não mostrem estar a avançar de forma acelerada na jornada de sustentabilidade se tornar cada vez mais difícil ou mesmo impossível”.

“Tem vindo a ser reforçado nos vários estudos realizados que a velocidade a que a transição energética está a acontecer não é suficiente, e que esta é a década da ação”, lembra Ana Cláudia Coelho, partner responsável pela área de Sustentabilidade e Alterações Climáticas da PwC Portugal, pelo que “iremos assistir a uma cada vez maior integração destes temas nas organizações, com a nova legislação sobre o reporte de sustentabilidade a obrigar as empresas a analisar o seu desempenho e definir e comunicar uma estratégia de transição com metas e ações concretas”.