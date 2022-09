Conselho de Segurança reúne-se para apontar ameaças e desbravar novos caminhos

Guerra na Ucrânia, inflação, ataques informáticos, crise energética, problemas na cadeia de abastecimento alimentar. E estes são apenas alguns dos problemas globais que surgem à cabeça. A lista de problemas que o mundo enfrenta é provavelmente uma das mais longas em várias gerações e o desfecho de cada uma delas assume um certo grau de imprevisibilidade que dificulta a tomada de decisões no imediato, e obriga a pensar no futuro e nas questões estruturais subjacentes às várias situações que enfrentamos.

Altura certa, por isso, para a reunião inaugural dos parceiros que compõem o Conselho de Segurança. O primeiro conselho geral realiza-se amanhã, 12 de setembro, e trata-se do novo projeto do Expresso, a que se juntam Sonae, Galp, Altice, Allianz, MGLTS e ACIN, com o objetivo de avaliar a nossa segurança em seis vertentes, a saber: tecnológica, militar, jurídica, saúde, Estado, e empresas. Em cada mês, cada assunto será debatido e analisado em detalhe para traçar o diagnóstico e tecer novos caminhos que influenciem as políticas públicas e ataquem com novo ímpeto as questões de fundo.

“Além de a segurança em si ser uma matéria fundamental, a sensação de insegurança, tenha ou não correspondência numa insegurança real, é em si mesma também um ponto crítico do estado atual das coisas, o que reforça a importância da reflexão e da discussão”, justifica Rui Patrício, sócio da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados. Até porque, reforça Luís Sousa, CEO da ACIN, “o mundo mudou, ninguém poderá ter dúvidas quanto a isso e, naturalmente, Portugal tem de integrar nas suas políticas, tanto internas como externas, o reflexo desta nova realidade”.

A geopolítica, a cibersegurança, as infraestruturas e a sustentabilidade ambiental serão transversais a cada um dos seis temas, com os debates e artigos dedicados a cada um dos tópicos a terem a participação de especialistas que ajudarão a pintar um retrato fidedigno dos problemas de segurança que enfrentamos. Além disso, haverá ainda espaço para uma sondagem alargada que o Expresso realizará sobre o que preocupa os portugueses e, por cada tema, será realizado um módulo de formação onde, em 30 minutos, serão analisados os pontos principais a ter em conta, os desafios que se colocam, e conselhos para as empresas em cada área.

“Os últimos anos, com todos os seus acontecimentos marcantes, vieram mostrar-nos que o planeamento e a prevenção são fundamentais para minimizar o impacto dos novos desafios”, afirma a CEO da Allianz, Teresa Brantuas

É o caso da segurança alimentar, que se afigura como “fundamental porque estamos a falar de todos nós, de um ecossistema que procura a sobrevivência por entre as adversidades crescentes”, garante a diretora de Qualidade & Research do Continente, Ondina Afonso. “Neste Conselho tentaremos contribuir para uma melhor preparação e resposta aos novos desafios”, aponta a CEO da Allianz, Teresa Brantuas.

828

milhões de pessoas foram afetadas pela fome em 2021 – 46 milhões a mais em relação ao ano anterior e 150 milhões a mais desde 2019

Continue a ler para saber mais sobre a primeira reunião do Conselho de Segurança e siga o site do Expresso e as redes sociais da Impresa para saber mais sobre o projeto. Com encontro marcado todos os meses ao longo dos próximos seis meses.

Conselho de Segurança

O que é?

Em 2022, o Expresso - em conjunto com a Sonae, Galp, Altice, Allianz, MGLTS e ACIN - lança um projeto para avaliar a nossa segurança tecnológica, militar, jurídica, na saúde, no Estado, e nas empresas. Ao longo de seis meses queremos construir um Conselho de Segurança, lançando debates, promovendo temas, reunindo stakeholders e influenciando políticas públicas.

Quando, onde e a que horas?

Amanhã, 13 de setembro, no edifício da Impresa, às 18h.

Quem são os oradores?

Luís Sousa, CEO, ACIN

José Alegria, Chief Information Security Officer, Altice Portugal

Teresa Brantuas, CEO, Allianz

Rodrigo Vilanova, vice-presidente executivo - Energy Management, Galp

Rui Patrício, sócio, MLGTS

Ondina Afonso, diretora de Qualidade & Research, Continente

Porque é que este tema é importante?

Porque o mundo vive envolto por um conjunto de ameaças interligadas que se estão a agudizar e que exigem uma resposta pronta e concertada por parte de organismos globais e nacionais. Por outro lado, é importante perceber quais são as razões estruturais que estão por detrás de muito do que está a ocorrer e promover uma discussão alargada que produza soluções aplicáveis e concretas.

Como posso assistir?

No Facebook do Expresso.