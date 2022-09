Reunião inaugural do Conselho de Segurança dá voz a um mundo em convulsão

Quais são as diferentes dimensões de um mundo convulsão a viver transformações tão imprevisíveis quanto (aparentemente) irreversíveis? Foi o que esteve em discussão no debate que marcou o arranque do Conselho de Segurança, o projeto do Expresso que trará para cima da mesa os temas que dominam a discussão na frente nacional e internacional.

A segurança tecnológica, militar, jurídica, na saúde, no Estado, e nas empresas serão, ao longo dos próximos seis meses (e ao ritmo de um por mês) os temas a aprofundar no Conselho de Segurança em parceria com a Sonae, Galp, Altice, Allianz, MGLTS e ACIN e, hoje, já estiveram em evidência na sessão inaugural, às 18h, no edifício da Impresa em que os presentes traçaram um retrato alargado da situação global.

Martim Guimarães Silva, diretor-adjunto do Expresso, foi o moderador de um debate aberto por Ricardo Costa, diretor geral de informação da Impresa, e que contou com a presença de Luís Sousa, CEO da ACIN; José Alegria, chief information security officer da Altice Portugal; Teresa Brantuas, CEO da Allianz; Rodrigo Vilanova, vice-presidente executivo - Energy Management na Galp; Tiago Félix da Costa, sócio da MLGTS, e; Ondina Afonso, diretora de qualidade & research do Continente.

Conheça as principais conclusões:

Dependência energética

Vivemos uma “situação muito complexa do ponto de vista da energia e não só” resume Rodrigo Vilanova.

A invasão da Ucrânia pela Rússia deixou bem patente a dependência energética da Europa e se existe a tentação de desacelerar a transição energética, o caminho deve ser precisamente o contrário.

Acrescenta Rodrigo Vilanova que é essencial “acelerar a diversificação das fontes e melhorar a eficiência energética”.

Ameaças de segurança

"É preciso ter consciência que existe o risco do ilícito para qualquer organização e para nós e que este é cada vez maior", aponta Tiago Félix da Costa.

As organizações estão cada vez mais sujeitas a ameaças digitais e o aumento de ciberataques no último ano é prova disso mesmo.

Por isso é importante “montar uma estratégia e um plano de defesa para detetar intrusões”, defende José Alegria. E nem todos estão investir ou a dedicar a atenção necessária.

Cadeia alimentar

As cadeias de abastecimento de comida estão em risco permanente desde a guerra na Ucrânia e a situação pode agravar-se com a emergência climática que o mundo vive.

“De repente podemos ficar sem abastecimento”, alerta Ondina Afonso.

Importa chamar a atenção para as deficiências de Portugal no autoaprovisionamento e tentar diminuir a dependência do país face aos mercados externos.

Alertar a sociedade