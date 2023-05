Direção-Geral do Tesouro e Finanças assinou demissões na TAP, mas não as decidiu nem as julga

Está à frente da Direção-Geral do Tesouro e das Finanças (DGTF), mas não é sua a assinatura em representação do Estado na deliberação unânime por escrito que despediu Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja da liderança da TAP: estava de férias. Contudo, faria exatamente o que aconteceu: com a indicação do Ministério das Finanças, assinaria o despedimento da presidente executiva e do presidente não executivo da companhia aérea. Sobre se tal ação se justifica, não há julgamentos a fazer por Maria João Araújo.

Esta foi a posição deixada pela diretora-geral da DGTF, organismo que integra a esfera do Ministério das Finanças e que é hoje a acionista da TAP, na audição desta quarta-feira, 3 de maio, da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP.

“A DGTF foi mandatada para assinar aquela deliberação. A DGTF operacionaliza as decisões tomadas pelo Governo”, declarou Maria João Araújo, dizendo que a comunicação que recebeu foi do ministro das Finanças, Fernando Medina. “As deliberações foram recebidas no momento, não era para dar o acordo da DGTF, era para cumprir aquilo”, explicou.

A líder da DGTF acabou, assim, por esvaziar o espaço de manobra do organismo que lidera ao longo da audição. Foi a DGTF que assinou, enquanto acionista, as deliberações unânimes por escrito para afastar os líderes da TAP (uma delas, juntamente com a Parpública, com que partilha a estrutura acionista da TAP SGPS), mas nada sobre ela decidiu. E nem foi Maria João Araújo a assiná-la, porque estava de férias – foi Carlos Santos Pinto.

A DGTF pouco mais fez do que assinar. Foi o gabinete do ministro das Finanças, Fernando Medina, que pediu a ajuda do centro de competências jurídicas do Estado (Jurisapp) para ajudar na argumentação para justificar o despedimento e que depois deu conta dessa deliberação, contou Maria João Araújo. “A DGTF recebeu uma deliberação para assinar, bastante em cima da hora, e assinou com base naquilo que tinha sido preparado pela Jurisapp. Não pretendemos mudar a deliberação. Não estava cá, mas teria seguido o mesmo procedimento”, continuou.

Sobre o facto de Fernando Medina e João Galamba, ministro das Finanças e das Infraestruturas, respetivamente, terem dado uma conferência de imprensa para anunciar os despedimentos e só depois começarem a preparar os procedimentos legais para o executar, Maria João Araújo voltou a colocar-se de lado: “Não me cabe julgar as decisões do Governo”.