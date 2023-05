Marcelo foi beneficiado em voos da TAP? PS trava requerimentos que peçam diretamente mensagens da Presidência

Numa altura sensível da relação do Governo com o Presidente da República, os deputados do PS na comissão parlamentar de inquérito à TAP travaram um requerimento a solicitar a disponibilização de mensagens trocadas entre a agência de viagens Top Atlântico e a Presidência da República, com o objetivo de perceber se houve voos alterados por causa de Marcelo Rebelo de Sousa.