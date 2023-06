Música para o fim de semana: a paranoia de David Fonseca, o romance de António Zambujo e o vira minhoto de Edmundo Inácio

Tendo celebrado recentemente 25 anos de carreira, e 50 de vida, David Fonseca acaba de apresentar, também, uma nova canção. Chama-se ‘Paranoia’ e deverá integrar o álbum a editar ainda este ano. Segundo o músico de Leiira, ‘Paranoia’ nasceu a partir do riff de uma das suas canções mais antigas: ‘Borrow’, que escreveu para os Silence 4. “Quis celebrar estes 25 anos de forma diferente e criativa: olhei para o meu longo catálogo musical e decidi escrever canções novas a partir de samples da minha própria música. ‘Borrow’ (1998) foi uma das primeiras canções que escrevi enquanto membro dos Silence 4 e foi a partir do riff principal da sua introdução em guitarra acústica que construí a base da nova canção”, explica David Fonseca. Veja aqui o vídeo, realizado pelo artista e com a participação da sua mulher, a atriz Ana Sofia.