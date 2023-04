Anitta já tem “casa nova”: assinou contrato com a editora de Drake, Taylor Swift e Pearl Jam

Duas semanas após o anúncio da rescisão com a Warner Music, Anitta já tem uma nova “casa”. Segundo a revista “Variety”, que cita fontes envolvidas no negócio, a artista brasileira tem agora contrato com a Republic Records, um dos principais selos da Universal Music.

Recentemente, a insatisfação de Anitta com a sua situação laboral tornou-se evidente quando, em conversa com um fã no Twitter, a cantora confessou que desejava sair da Warner e encontrar uma editora que apostasse mais na sua carreira, sobretudo fora do Brasil. Anitta chegou mesmo a dizer que pagaria o que fosse preciso para se libertar do vínculo com a Warner, nem que para isso tivesse de leiloar os órgãos.



Também nas redes sociais, a carioca partilhou uma mensagem que terá enviado ao CEO da Warner, pedindo-lhe que a editora fizesse o seu trabalho: promover a música dos artistas que representa.



Em abril, e em conjunto com a Warner Music, Anitta anunciou o final do contrato com aquela multinacional. Segundo a “Variety”, a intérprete, de verdadeiro nome Larissa de Macedo Machado, pagou “milhões” de euros para pôr termo ao contrato com a editora à qual estava ligada, no seu país, há 11 anos.

No ano passado, Anitta atuou no festival de Coachella e conseguiu grande sucesso com o tema ‘Envolver’, que tem mais de 500 milhões de escutas no Spotify, mas o álbum que inclui essa canção, “Versions of Me”, não terá obtido o sucesso desejado.

Por enquanto, a transferência de Anitta para a Republic, que no seu catálogo tem artistas como Drake, Taylor Swift, The Weeknd, Pearl Jam ou Post Maline, não foi comentada pelos responsáveis da editora.