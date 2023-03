Anitta desesperada por deixar a editora Warner: “Se tivesse de pagar uma multa, já tinha leiloado os meus órgãos para sair”

Em 2020, Anitta alcançou sucesso com o álbum “Versions of Me”, alavancado pelo alcance da canção ‘Envolver’', atuando em eventos internacionais de grande projeção mediática, como o festival de Coachella e na cerimónia dos Grammys latinos.

Em 2013, a cantora assinou contrato com a Warner Music Brasil e, em 2020, com a Warner Music. Foi ao abrigo deste segundo contrato que lançou “Versions of Me”, tendo que editar mais dois álbuns para cumprir esse vínculo.

Esta não é a primeira vez que Anitta se queixa da Warner, assinala a “Billboard”, tendo a artista já afirmado que teve de financiar o vídeo de ‘Gata’, depois de a editora se recusar a investir no mesmo, alegando que as escutas da canção nas plataformas de streaming estavam aquém das expectativas. Na mesma altura, lamentou que a Warner só investisse no seu trabalho depois de as canções se tornarem virais no Tik Tok. Terá sido assim com ‘Envolver’, o seu grande êxito de 2022, que inicialmente, e antes de se tornar popular no Tik Tok, a editora alegadamente não queria lançar.

Anitta conta com o apoio dos seus fãs, que têm criticado a Warner Music por aquilo que entendem ser um fraco investimento de marketing nos seus lançamentos e que, nas redes sociais, criaram um movimento para “libertar” Anitta das suas obrigações contratuais.

Os admiradores de Anitta manifestaram-se também pela edição da remistura do single ‘Practice’, que a cantora diz estar pendente da Warner: “Quando vi que vocês gostaram, mandei imediatamente para eles e pedi para lançar, já tem bastante tempo. Mas as coisas só podem ser lançadas com autorização deles. Para estar no Spotify eles precisam autorizar e enviar.”



Contactadas pela “Billboard”, a presidente da Warner Music Brasil e o manager norte-americano de Anitta não comentaram estas declarações.