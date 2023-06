Primavera Sound Porto: o que muda na 10ª edição do festival

A décima edição do festival Primavera Sound Porto arranca esta quarta-feira no Parque da Cidade e prolonga-se até ao próximo sábado, contando com Kendrick Lamar, Rosalía, Pet Shop Boys e Blur como cabeças-de-cartaz. Em entrevista à SIC, José Barreiro, diretor do evento, falou de algumas das principais mudanças no recinto, que foi alargado para receber mais público. “Temos um espaço bastante renovado”, começa por esclarecer Barreiro, “aumentámos cinco hectares à área disponível para público e infraestruturas, portanto é um crescimento da área do festival que nos vai permitir planear o festival para os próximos 5 anos sempre com um crescimento sustentado. Este ano, esperamos receber cerca de 40 a 45 mil pessoas, dependendo dos dias, mas prevemos que o festival possa crescer bastante mais nos próximos anos”.

O responsável do festival nortenho recorda que a primeira edição, em 2012, foi pensada para 20 mil pessoas e que dez anos depois, na edição do ano passado, o recinto “atingiu o seu limite” ao receber “um record de 37 mil pessoas” por dia. Apesar de assumir que “haverá horas com picos de algum stress”, Barreiro explica que o recinto terá “mais áreas de casas de banho, mais bares, mais postos de comida”. Em termos de vendas de bilhetes, o diretor do Primavera Sound Porto assume que tem “notado muita procura de última hora”. “Antes da pandemia, comprava-se muito antecipadamente, agora é tudo muito em cima da hora. As pessoas decidem muito em cima da hora, mas já temos garantia de que vamos ter mais gente do que no ano passado, porque acerca de uma semana ultrapassámos a barreira das 35 mil pessoas [por dia]”.