Primavera Sound Porto: previsão de chuva para os quatro dias do festival

O festival Primavera Sound Porto começa esta quarta-feira no Parque da Cidade do Porto. Kendrick Lamar, Pet Shop Boys, Rosalía e Blur são os cabeças de cartaz da 10ª edição do evento, que se prolonga por quatro dias: 7, 8, 9 e 10 de junho.

As previsões meteorológicas apontam para a ocorrência de chuva em todos os dias do festival. A partir desta quarta-feira, e apesar de atípica para o mês de junho, é esperada uma vaga de aguaceiros um pouco por todo o continente. Na generalidade do continente, a chuva manter-se-á pelo menos até à próxima segunda-feira, disse ao Expresso Patrícia Marques, meteorologista do IPMA.

Estas condições meteorológicas devem-se à formação de uma depressão atlântica perto da costa portuguesa e das ilhas, batizada de depressão Óscar. A depressão, cuja atividade é muito intensa e que está atualmente centrada no arquipélago dos Açores, irá aproximar-se de Portugal, embora já sem a intensidade que se fez e ainda se faz sentir nas ilhas. Prevê-se, por isso, mau tempo no final da tarde desta quarta-feira nos distritos de Vila Real e Bragança e na quinta-feira nas regiões do Norte e Centro com chuva forte e trovoada.