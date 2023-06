Primavera Sound: o regresso ao festival à moda do Porto onde Rui Moreira já foi muito feliz à chuva e todos querem ver Kendrick Lamar

Assentou arraiais no Parque da Cidade do Porto em 2012, detendo já a fama de ser um dos mais distintos festivais de música em todo o mundo. O Primavera Sound nasceu em Barcelona em 2001, tendo desde 2005 decorrido no enorme Parc del Fòrum, espaço que tinha sido inaugurado um ano antes para receber a primeira edição do Fórum Universal das Culturas. Na primeira década do novo milénio, Primavera Sound tornou-se sinónimo de música desafiante e o festival catalão afirmou-se como uma das principais montras da música independente permitindo que bandas e artistas como Spiritualized, Tindersticks, PJ Harvey, Aphex Twin, Primal Scream, Wilco, Flaming Lips, Sonic Youth ou Yo La Tengo se pudessem consagrar perante um público conhecedor e recetivo.