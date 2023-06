Os Blur tocaram ‘setlist’ de luxo no Primavera Sound Barcelona: como será no Porto?

Os Blur atuaram no Primavera Sound de Barcelona, na passada quinta-feira, festival onde foram cabeças de cartaz.

A banda britânica interpretou vários dos seus temas clássicos, incluindo ‘Country House’, o tema com o qual, em 1995, venceram a chamada “Batalha da Britpop”, alcançando o primeiro lugar das tabelas de vendas no Reino Unido em detrimento dos Oasis.

Num alinhamento para agradar aos fãs, destaque ainda para a presença de ‘Luminous’ (do álbum de estreia, “Leisure”, de 1991), que os Blur tocaram ao vivo pela primeira vez em 24 anos, das obrigatórias ‘Song 2’, ‘Girls & Boys’ e ‘Parklife’ e, ainda, de temas do seu próximo álbum, como ‘The Narcissist’ e ‘St. Charles Square’.

Em palco, Albarn não escondeu o entusiasmo, dizendo que era bom “estar de volta com os meus velhos amigos”. “Conheço-os desde miúdo. Conheci o Graham [Coxon] na escola, aos 12 anos. E aqui estamos”.

No próximo dia 10 de junho, os Blur repetirão a dose no Primavera Sound Porto. Veja o alinhamento e vídeos do concerto:

1. ‘St. Charles Square’

2. ‘There’s No Other Way’

3. ‘Popscene’

4. ‘Tracy Jacks’

5. ‘Beetlebum’

6. ‘Trimm Trabb’

7. ‘Villa Rosie’

8. ‘Coffee & TV’

9. ‘Luminous’

10. ‘End of a Century’

11. ‘Country House’

12. ‘Parklife’

13. ‘To the End’

14. ‘Girls & Boys’

15. ‘Song 2’

16. ‘Intermission’

17. ‘This Is a Low’

18. ‘Tender’

19. ‘The Narcissist’

20. ‘The Universal’