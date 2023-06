Kendrick Lamar é a estrela maior do primeiro dia do Primavera Sound Porto: em Barcelona foi assim

Kendrick Lamar subiu ao palco principal do festival Primavera Sound, em Barcelona, na passada sexta-feira, para um concerto inserido na digressão em torno de “Mr. Morale & The Big Steppers”. Esta quarta-feira, a partir das 00h20, é a vez de atuar, na condição de cabeça de cartaz, no primeiro dia do Primavera Sound Porto, no Parque da Cidade da Invicta.

Segundo o jornal brasileiro "Folha de São Paulo", o rapper norte-americano deixou o público "boquiaberto", tendo-se apresentado, durante quase todo o espetáculo, sozinho em palco. "Não corre, não grita, não provoca o público", pode ler-se.

Em palco, Lamar colocou-se à frente de uma cortina, ocupando todo o palco, e mostrando dois homens negros sentados, com a mensagem: "não é necessário disparar tiros de aviso". Citado pelo mesmo jornal, a "Time Out" catalã afirma que o rapper usou música e ritmos pré-gravados, ao passo que o "El País" garante ter identificado "músicos ocultos [atrás da cortina] que só eram percebidos pelo som acústico da bateria e alguns arranjos".

Do alinhamento fizeram parte temas como 'King Kunta', 'Bitch Don't Kill My Vibe' e 'N95', assim como duas canções com Baby Keem, primo de Lamar, que também atua no Primavera Sound Porto na mesma noite.

Veja alinhamento e vídeos da atuação

N95

ELEMENT.

A.D.H.D

King Kunta

Worldwide Steppers

Nosetalgia [versão de Pusha T]

Backseat Freestyle

m.A.A.d city

Swimming Pools (Drank)

LOYALTY.

Purple Hearts

DNA.

Rich Spirit

HUMBLE.

Sidewalks [versão de The Weeknd]

Count Me Out

Money Trees

Bitch, Don't Kill My Vibe

Die Hard

LOVE.

Alright

vent [de Baby Keem, com este]

family ties [de Baby Keem, com este]

Savior