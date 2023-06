O festival Primavera Sound Porto já começou: cartaz e horários, transportes e o estado do tempo

AUTOCARRO

A STCP disponibiliza um serviço dedicado e reforça a oferta nos dias do evento. Na Praça Cidade Salvador (Anémona) existirá um posto de venda de títulos de bordo para os autocarros e é possível adquirir um bilhete dentro do veículo, sendo aceites pagamentos por MB WAY.

1M: Aliados - Matosinhos (Praia), frequência reforçada de 15 minutos

200: Bolhão – Castelo do Queijo (linha prolongada até à Praça Cidade Salvador a partir das 16:00)

203: Marquês – Castelo do Queijo (linha prolongada até à Praça Cidade Salvador a partir das 16:00)

205: Campanhã – Castelo do Queijo, saída Dr. Afonso Cordeiro ou Pr. Cid. Salvador (operará também de madrugada entre a Praça Cidade Salvador e a Areosa)

500: S. Bento – Matosinhos (Mercado), saída Pr. Cid. Salvador

502: Bolhão – Matosinhos (Mercado), saída Pr. Cid. Salvador (nos dias 08 e 10 terá reforço de viagens entre o Bolhão e a Praça Cidade Salvador)

METRO

A Linha Azul (A) funciona todos os dias entre as 06h e a 01h, sendo Matosinhos Sul a estação de referência de acesso ao festival. As estações de transbordo para quem vier de outras linhas são a Senhora da Hora para as linhas Vermelha (B), Verde (C), Violeta (E) e Laranja (F) e a estação da Trindade (centro da cidade) para a Linha Amarela (D).

No interior do recinto do festival haverá uma Loja Andante de atendimento e venda de títulos de transporte intermodais para autocarros, metro e comboios urbanos, a funcionar entre as 18:00 e as 02:00.

Para portadores de telemóveis Android, está disponível a aplicação “Anda”, que permite viajar de autocarro, metro e comboio na Área Metropolitana do Porto.

BICICLETA

O Parque da Cidade encontra-se a 25 minutos de distância do centro da cidade e as bicicletas podem ser deixadas à entrada do recinto, no Bike Park existente.