Festival de Vilar de Mouros 2023: "Os Limp Bizkit estão alinhados com o festival"

Ainda sem nomes anunciados oficialmente para a edição deste ano, a organização do Festival Vilar de Mouros deu algumas indicações sobre aquilo que os fãs do festival mais antigo de Portugal poderão esperar em 2023.

Este ano, o festival - que perdeu o naming sponsor da EDP - realiza-se na penúltima semana de agosto, pela mão da produtora Surprise & Expectation.

Ao “Jornal de Notícias”, Diogo Marques, da organização, comentou da seguinte forma a possibilidade de os Limp Bizkit, que no ano passado cancelaram a digressão europeia e, consequentemente, a passagem por Vilar de Mouros, atuarem no Minho no próximo verão: “Os Limp Bizkit estão alinhados com o festival. [Mas] só dentro de 15 dias é que vamos poder lançar os nomes e os dias. Estamos numa luta para obter o OK das bandas, porque ainda estão todas a delinear as tours e não querem que se anuncie antes”, explica o responsável.

Também segundo o “Jornal de Notícias”, este ano será reativado, como palco secundário, o histórico Palco do Casal, que tem funcionado como espaço de DJ. Quanto ao preço dos bilhetes, poderá subir se um nome “muito forte” que a organização está a negociar for confirmado. No ano passado, o bilhete diário custou 45 euros e o passe de três dias 90 euros.

O investimento da Câmara de Caminha no festival será de 270 mil euros, avançou ainda o autarca local, Rui Lages, ao “JN”.