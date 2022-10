EDP Vilar de Mouros lamenta cancelamento do concerto dos Limp Bizkit: “Sentimo-nos desolados com a notícia”

A organização do festival EDP Vilar de Mouros emitiu um comunicado sobre o cancelamento do concerto dos Limp Bizkit, que estava marcado para o dia 26 de agosto, devido a problemas de saúde do vocalista Fred Durst. "Sentimo-nos desolados com a notícia", lê-se na nota enviada à imprensa, "fazemos votos de que Fred Durst se restabeleça muito em breve".

"Estamos a trabalhar, em contrarrelógio, para podermos anunciar uma banda ou artista substituto", avança ainda a organização do festival minhoto, "pedimo-vos que confiem em nós". Recorde-se que do cartaz da edição deste ano do festival, que decorre entre os dias 25 e 27 de agosto, fazem parte nomes como Iggy Pop, Placebo, Bauhaus ou Suede.

Os Limp Bizkit anunciaram esta segunda-feira que iriam cancelar toda a digressão europeia num comunicado no qual apesar de falarem das questões de saúde de Durst não dão grandes detalhes, dizendo apenas que o músico foi aconselhado pelo médico a interromper a digressão. O próprio vocalista falou sobre o assunto num vídeo partilhado nas redes sociais: "o meu médico decidiu enviar-me uma carta, na qual diz que não me quer ver em digressão".