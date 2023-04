Jorge Palma voltou, PJ Harvey e os The National também: aqui estão os principais lançamentos da semana

O regresso de Jorge Palma aos álbuns, com o primeiro longa-duração desde “Com Todo o Respeito”, editado há 12 anos, é o grande destaque desta semana, no que toca a lançamentos discográficos. “VIDA” é o título do álbum que chega esta sexta-feira às lojas (apenas na edição de luxo; a standard sai em junho) e às plataformas de streaming, e que será apresentado ao vivo com um concerto no Convento São Francisco, em Coimbra, a 6 de maio. No mesmo, marcarão presença vários convidados do disco, como Manuela Azevedo (Clã), Rui Reininho (GNR), Flak, Tomás Pimentel e Francisco Palma, filho de Jorge Palma. No primeiro single, também intitulado ‘Vida’, Júlio Pereira toca guitarra acústica e Filipe Melo criou os arranjos de orquestra para cordas e sopros. Em ‘Plantas na Lua’, Jorge Palma canta com Manuela Azevedo e Rui Reininho, e em ‘3 Palmas na Mão’, juntam-se efetivamente três Palmas - Jorge e os seus dois filhos, Francisco e Vicente. O disco termina com ‘Canção de Vida (para o Carlos do Carmo)’, tema escrito para Carlos do Carmo, que o editou em 2021, aqui apresentado em registo voz e piano. Além da banda que gravou “VIDA”, composta por João Correia, Nuno Lucas, Pedro Vidal e Vicente Palma - participaram nas gravações do disco Carlos Barretto, Flak, José Salgueiro, Júlio Pereira, Mário Delgado, Rão Kyao, Tomás Marques e Tomás Pimentel. “Além da emotividade inerente a estes encontros, regalei-me com a execução esmerada e rigorosa de cada um deles, sempre em sintonia com a minha preciosa banda de suporte”, afirma, a esse propósito, Jorge Palma. A produção ficou a cabo de Mário Barreiros e o vídeo de ‘Vida’ foi realizado por André Tentugal.

Outro lançamento importante desta semana é “First Two Pages of Frankenstein”, o nono álbum dos norte-americanos The National. A banda, que tem encontro triplo marcado com os fãs portugueses em outubro, conta, no sucessor de “I Am Easy To Find”, de 2019, com a participação de Taylor Swift (que tem trabalhado frequentemente com Aaron Dessner, um dos guitarristas da banda), Phoebe Bridgers e Sufjan Stevens. ‘Your Mind Is Not Your Friend’, com a jovem cantora-compositora californiana, é o single mais recente de um álbum que nasceu de uma crise de inspiração do vocalista e letrista Matt Berninger.

A semana ficou também marcada pelo regresso de PJ Harvey. A artista de culto, que não lança qualquer álbum desde 2016, apresentou uma nova canção, 'A Child’s Question, August', que serve de amostra inicial do disco previsto para 7 de julho: chama-se “I Inside The Old Year Dying” e foi produzido com os habituais colaboradores da artista, Flood e John Parish. O nono disco de estúdio da britânica foi escrito durante um período de três semanas, a partir de ideias que começou a recolher em 2017, quando sentiu que tinha perdido a ligação à música. Na busca por inspiração, PJ Harvey seguiu as recomendações do realizador Steve McQueen, que lhe disse para ignorar “o processo de escrever um álbum”, tentando antes lembrar-se das razões que a haviam feito apaixonar-se “pelas palavras, imagens e música”. Neste álbum, PJ Harvey regressa às suas grandes inspirações, como Nina Simone e Bob Dylan, pretendendo oferecer aos fãs “um espaço de sossego e conforto, um bálsamo” que seja adequado “aos tempos que vivemos”. “Este álbum é sobre procurar, buscar: a intensidade do primeiro amor, o significado [das coisas]. Não tem necessariamente de haver uma mensagem, mas o sentimento que este disco me transmite é de amor - mistura-se com a tristeza e a perda, mas é amor. Penso que isso é que o torna tão aberto.” O vídeo de 'A Child’s Question, August' foi realizado por Steve Gullick.



Também de Inglaterra, chega hoje o quinto álbum da cantora Jessie Ware. “That! Feels Good!” sucede a “What's Your Pleasure?”, de 2020, e deverá estar em destaque no concerto que Jessie Ware vai dar no Vodafone Paredes de Coura, no próximo mês de agosto.

Em destaque na gala dos Prémios Play, esta quinta-feira, enquanto produtor do grande vencedor da noite - “Casa Guilhermina”, de Ana Moura -, Pedro Mafama lança hoje ‘Preço Certo’, novo single do seu próximo álbum, “Estava no Abismo mas Dei Um Passo em Frente”. O vídeo foi filmado no programa da RTP que dá nome à canção e conta com a participação do apresentador Fernando Mendes. Depois de ‘Estrada’, que junta o cante alentejano dos mineiros de Aljustrel à rumba portuguesa, ‘Preço Certo’ é inspirado na música tradicional de baile. “Trago-vos uma canção de baile, numa homenagem ao género que ouvi e bailei desde criança nos tantos arraiais, festas e bailes de verão que vivi”, apresenta Pedro Mafama. "Esta música é uma celebração, e ter a vida que tenho neste momento e estar feliz ao lado de quem gosto é como ganhar a montra final do Preço Certo. (…) Convido-vos a juntarem-se e celebrarem comigo na canção mais alegre que já fiz, no momento mais alegre que já vivi.”

Quem também tem um novo single é Sara Tavares. Chama-se ‘Mumentu’ e, nas palavras do músico angolano Paulo Flores, “é mais uma peça de bom feeling que reflete a arte que a Mana Sara nos oferece com o seu talento, doçura e generosidade, sendo sempre uma viagem refrescante e redentora para as nossas vidas e os novos corações.” O single tem produção de Sara Tavares, com Fumaxa e a dupla Migz & Ariel, e o vídeo é do nigeriano Maxwell Dewunmi.

Também de ascendência cabo-verdiana, Lura está de regresso com ‘SiSi’, single que antecipa o seu sétimo álbum de originais, apresentado como uma nova fase na sua carreira. Este tema foi produzido por Agir e conta uma história de amor passada na ilha de Santiago, em Cabo Verde. No novo álbum, o primeiro desde que foi mãe, Lura irá abordar novas sonoridades, sem esquecer as suas raízes. O vídeo é de Chikolaev.

Na contagem decrescente para a chegada do EP “Se Dançar é Só Depois”, a cantora-compositora Ana Lua Caiano acaba de lançar o single que dá título a esse trabalho. Nesta canção, critica-se “o excesso de trabalho incentivado pela sociedade atual”. O vídeo foi realizado por Joana Caiano. O disco chega às lojas a 5 de maio e será apresentado ao vivo em Setúbal. Lisboa, Coimbra, Porto, Vigo e Torres Vedras.