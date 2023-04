A emoção de Ana Moura nos Play: "A quem diz que uma fadista não se pode vestir como me visto: ter respeito pelo fado é ter respeito por mim"

Grande vencedora da edição deste ano dos Prémios Play, Ana Moura fez um discurso intenso, na hora de receber o galardão de Melhor Artista Feminina.

“Ser distinguida nesta categoria deixa-me extremamente feliz e emocionada. As minhas lutas, nos últimos anos, têm sido grandes, e não resisto a falar de uma luta em particular. Ainda esta amanhã acordei, estava um sol lindo, a minha filhota querida a sorrir para mim e, de repente, abro o Instagram e recebo um ódio gratuito.”



“Antes de mais, queria demonstrar às pessoas que sofrem ódio gratuito todos os dias, quando saem à rua, a minha solidariedade, porque não é fácil. Às pessoas que dizem que uma fadista não pode tomar as decisões que eu tenho tomado ultimamente, que não me posso vestir como me visto, que não posso cantar o que tenho cantado, queria deixar uma mensagem: eu nasci fadista, portanto, eu sou parte do fado. Ter respeito pelo fado é ter respeito por mim, e ter respeito por mim é ser livre: ser uma mulher livre”, afirmou Ana Moura, que recebeu o prémio das mãos de Rita Redshoes e Catarina Furtado.

Mais à frente, Ana Moura mostrou-se surpreendida ao receber o Prémio da Crítica. “Por esta é que eu não esperava!”, exclamou, ao subir ao palco pela segunda vez. “Se me dissessem isto há uns anos, nunca diria que ia receber o prémio da crítica, sinceramente.”