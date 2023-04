The National marcam segundo concerto em Lisboa devido à “avassaladora procura” de bilhetes

Os norte-americanos The National acabam de acrescentar uma nova data em Lisboa à sua digressão deste ano.

A banda, que no final do mês lança “First Two Pages Of Frankenstein”, o novo álbum, irá atuar no Campo Pequeno a 7 de outubro. Este concerto junta-se aos já anunciados, a 6 de outubro também no Campo Pequeno e a 5 de outubro no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Os bilhetes para a nova data são postos à venda a 21 de abril.

Nas suas redes sociais, os autores de “Boxer” explicam que a marcação de uma nova data se deve à “procura avassaladora” de bilhetes.