Pink Floyd: Nick Mason quer reunir-se com Roger Waters

Nick Mason disse-se “tentado” a reunir-se, uma vez mais, com Roger Waters, apesar da animosidade entre este e David Gilmour.

“Nunca se sabe o que aí vem. Estou tentado a dizer que estou disponível para qualquer coisa”, afirmou o baterista dos Pink Floyd ao jornal inglês “The Sun”.

Há muito que Mason é uma espécie de intermediário entre Waters e Gilmour, não se tendo sentido sequer incomodado com a regravação de “The Dark Side of the Moon” por parte do baixista. “É irritante ter de o dizer: está brilhante”, disse. Em paralelo, os Pink Floyd lançaram uma caixa comemorativa do 50º aniversário de “The Dark Side of the Moon”.

O músico juntou, ainda, o seu nome a uma petição onde é pedido à cidade de Frankfurt para que não boicote os concertos que Roger Waters tinha ali agendado. O baixista, recorde-se, deu dois concertos em Portugal no passado mês.