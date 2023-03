Loucura, ganância, morte e alienação: “The Dark Side of the Moon”, dos Pink Floyd, cabe numa caixa

Haverá mais de 1200 prensagens diferentes de “The Dark Side of The Moon”, o álbum de 1973 dos Pink Floyd que agora merece novo relançamento: desde as normais edições originais já com 50 anos, incluindo uma prensagem portuguesa da Valentim de Carvalho, até algumas variantes bem exóticas e por isso mesmo muito desejadas por colecionadores, listam-se edições feitas nas Filipinas, Jugoslávia, Índia, África do Sul, Peru, etc. Acumulando até hoje mais de 45 milhões de cópias vendidas, o oitavo álbum da banda inglesa é o mais vendido disco de sempre da década de 70 e o quarto mais vendido da história — atrás de “Thriller”, de Michael Jackson, “Back in Black”, dos AC/DC, e da banda sonora do filme “The Bodyguard”. Em 2011, este álbum mereceu o tratamento de reedição de luxo com uma caixa opulenta, parte da operação de recatalogação “Why Pink Floyd?”, mas no seu 50º aniversário volta a ser ‘encaixotado’ com a devida pompa. A nova edição inclui um livro de capa dura recheado com fotos raras, uma nova masterização do álbum original — que é disponibilizado em vinil e CD, bem como a versão ao vivo do álbum gravada em Londres no Wembley Empire Pool em 1974, duas réplicas de singles de vinil, as habituais misturas ‘imersivas’ em ficheiros de alta qualidade em DVD e Blu-ray e uma miríade de posters e outros materiais impressos.