Eric Clapton, Brian Eno e até Nick Mason, dos Pink Floyd, pedem para que a cidade de Frankfurt não boicote concerto de Roger Waters

Foi criada uma petição para que o músico possa atuar em Frankfurt, na Alemanha, após a autarquia local ter cancelado um dos concertos da digressão “This Is Not A Drill”.

Roger Waters tinha um concerto marcado em Frankfurt a 28 de maio, que foi cancelado devido às críticas do músico ao estado de Israel. Waters já foi, por diversas vezes, acusado de antissemitismo, algo que sempre negou.

A petição, iniciada pela comediante norte-americana Katie Halper, obteve o apoio de grandes figuras da música como Brian Eno, Peter Gabriel, Eric Clapton, Nick Mason, Tom Morello e Robert Wyatt. No documento, que conta com mais de 10 mil signatários, pode ler-se que “as críticas de Waters ao tratamento que Israel dá aos palestinianos faz parte do seu ativismo pelos direitos humanos, por todo o mundo”.

“As autoridades alemãs, os promotores do concerto e as plataformas musicais não deverão sucumbir à pressão de indivíduos e grupos que preferem remover a música de Waters, em vez de discutir as questões que a sua música coloca”. Recorde-se que Waters atou no passado fim de semana na Altice Arena, em Lisboa, naquelas que foram as duas primeiras datas da digressão “This Is Not A Drill”.

“Um espetáculo altamente pensado, orquestrado e encenado ao segundo, mas com espaço para momentos de espontaneidade e até, como se provou neste adeus ternurento, para algum calor humano”, pode ler-se na reportagem da BLITZ.