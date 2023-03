Roger Waters em Lisboa: uma ópera rock em dois atos, com política mas também calor humano

Na primeira data da digressão “This Is Not a Drill” na Europa, Roger Waters trouxe a Portugal um espetáculo imponente e opulento, no qual o aparato da produção audiovisual consegue o milagre de não ofuscar a música. Em palco com oito músicos, o homem dos Pink Floyd oferece um concerto dividido em duas partes, com intervalo a meio, e uma forte componente conceptual e - para surpresa de ninguém - política. Perante uma Altice Arena a abarrotar, na primeira de duas noites esgotadas naquela sala, o veterano inglês lançou críticas a vários líderes mundiais, mas acabou por usar preferencialmente os ecrãs (realmente) gigantes para passar a mensagem. Quando se sentou ao piano pela primeira vez, para apresentar a canção que escreveu durante o confinamento, ‘The Bar’, explicou a importância de um lugar “seguro” como esse - um bar, ou um café - onde possamos encontrar-nos “com amigos ou estranhos” e conversar. “O mais importante é conversar”, defendeu. “Sobre a Ucrânia, mas também outras coisas”, acrescentou, de forma algo vaga. Certamente a par das posições de Roger Waters sobre a invasão daquele país, o público hesitou na reação, e os dois ou três segundos que se seguiram terão sido o mais próximo de silêncio que tivemos na Altice Arena, nesta noite de sexta. O nosso anfitrião neste bar imaginário acabou, porém, por não desenvolver o assunto, só voltando a referi-lo perto do final, antes de tocar a última canção do derradeiro álbum que gravou com os Pink Floyd: ‘Two Suns in the Sunset’, do disco “The Final Cut”, de 1983. “Nunca vivemos um momento tão perigoso”, disse então, atribuindo o alarmismo “à América, à Rússia, à Ucrânia e a essa treta toda” (e perguntando ao público se Portugal faz parte da NATO).

O aviso, diga-se em abono da verdade, é dado logo no arranque do espetáculo (que começou meia-hora mais tarde do que estava previsto, às 21h30). “Se é uma daquelas pessoas que adoram Pink Floyd mas não suportam as opiniões políticas do Roger, pode desandar para o bar”, ouve-se segundos antes de a Altice Arena mergulhar nos verdes mortiços de uma cidade destruída, cenário quase apocalíptico projetado no ecrã descomunal que, durante a abertura com uma versão planante de ‘Comfortably Numb', divide o palco em quatro. Cada ‘ponto cardeal’ da sala tem assim direito a ver apenas parte da banda, até que, com o primeiro avistamento do famoso porco voador, também o ecrã levanta arraiais, deixando ver a totalidade do palco (e dos músicos), sob o som ameaçador de um helicóptero. O realismo de todos estes estímulos é de tal ordem que, ao nosso lado, há quem olhe por cima do ombro para verificar se, de facto, não há uma ofensiva a decorrer. Mas a ofensiva é de outra natureza e surge em palco ligeirinha, na forma de um septuagenário esguio vestido de negro. Na plateia, há êxtase, braços no ar e uma bandeira da Palestina (uma das causas abraçadas por Waters) na primeira fila; em palco, o homem da noite passa as tropas, ou os fãs, em revista e quase esboça uns passos de dança ao som de ‘Another Brick in the Wall’. É a história do rock a desenrolar-se ao vivo e a (muitas) cores, com vitalidade e vontade, por parte de um artista que nunca foi apolítico. E, a julgar pela reação da grande massa humana que rodeia o palco 360º, já ninguém parece importar-se com declarações ou posicionamentos políticos.

Mas Roger Waters não está aqui para cantar canções de amor - embora, no final do serão, tenha dedicado a reprise de ‘The Bar’ ao irmão mais velho, falecido no início deste ano, e à mulher, Kamila Chavis, que veio até Lisboa. Em ‘The Powers That Be’, faz desfilar imagens de brutalidade policial; em ‘The Bravery of Being Out of Range’, corre os presidentes norte-americanos, de Ronald Reagan a Joe Biden, passando por Bill Clinton ou Barack Obama, com o rótulo de “criminosos de guerra” e uma descrição sumária, no ecrã, das mortes que cada um terá causado.