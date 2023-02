Muita música nova esta sexta-feira: Gorillaz, Mafalda Veiga, Wet Bed Gang e o baterista dos Radiohead

O novo álbum dos Gorillaz, “Cracker Island”, é um dos principais lançamentos desta semana. O oitavo longa-duração da banda animada de Damon Albarn tem uma longa lista de convidados ilustres, de Beck a Bad Bunny, passando por Stevie Nicks, dos Fleetwood Mac, Tame Impala ou Thundercat, e já deu origem a vários singles, sendo o mais recente ‘Silent Running’.

Também já disponível está “Gorilleyez”, o segundo álbum dos portugueses Wet Bed Gang. A banda de hip-hop apresenta o novo trabalho no Campo Pequeno, em Lisboa, a 25 de fevereiro, e na Super Bock Arena, no Porto, a 4 de março, e esteve no Posto Emissor, podcast da BLITZ, a falar sobre o seu percurso e também sobre as novas canções.

“Alcântara”, o novo álbum de Frankie Chavez, chegou igualmente esta sexta-feira. O seu primeiro longa-duração totalmente em português conta com dez canções e foi, segundo o músico, “escrito e pré-produzido neste bairro, num apartamento onde vivi entre 2019 e 2021. Numa altura em que tinha tempo em demasia, pouco para fazer, escrever estas canções tornou-se o meu exercício diário”. ‘Não Saberás’ é um dos temas do disco.

Mafalda Veiga está de regresso com música nova. ‘Esta Canção’ antecipa a edição do EP “Geografia Particular”, a editar ainda este semestre, e, segundo a artista, “aconteceu para cumprir uma promessa: de escrevê-la antes de anoitecer”. “Diz-se a si própria, explica-se e desculpa-se por não ter a pretensão de ser mais nada senão uma canção, por não ir salvar o mundo, nem a cidade, nem sequer ‘a minha rua’”.

A fadista Katia Guerreiro acaba de apresentar ‘Que Passo Queres Dar’, nova amostra do seu álbum de 2022, “Mistura”. O tema tem música, letra e produção de Tiago Bettencourt, que assegura também a interpretação da viola e do piano. Luís Guerreiro, na guitarra portuguesa, e Francisco Gaspar, no baixo acústico, completam a ‘equipa’.

O cantor norte-americano Adam Lambert, que nos últimos anos se tem apresentado em palco com os Queen, está de regresso com o álbum “High Drama”, composto por versões de clássicos como ‘Ordinary World’ dos Duran Duran ou ‘Holding Out for a Hero’, de Bonnie Tyler. O mais recente single é a sua releitura para ‘Getting Older’ de Billie Eilish.

Quem não faz a coisa por menos é Victor Torpedo. O veterano do rock (e punk rock) de Coimbra (e mais além, como nos londrinos Parkinsons) anunciou que, este ano, irá lançar 12 álbuns, um por mês - uma promessa que “talvez nos faça lembrar que o rock é essencial para vivermos”. Neste mês de fevereiro, o ex-Tédio Boys apresenta “Cuts Ups”, descrito como “um pouco mais negro ou mais profundo”. Este ano, Victor Torpedo criou também o festival LunaFest, em cujo cartaz figuram Devo, Black Lips, Gang of Four, A Certain Ratio ou The Buzzcocks.

Também nas lojas e no streaming esta sexta-feira está “Food For Worms”, o novo álbum dos ingleses Shame, que a 18 de março tocam no Lisboa ao Vivo, na capital. Ao terceiro disco, a banda de Charlie Steen conta com a colaboração, num tema, da norte-americana Phoebe Bridgers. ‘Fingers of Steel’ foi o primeiro single:

Philip Selway, baterista dos Radiohead, edita esta sexta-feira o seu terceiro álbum em nome próprio, “Strange Dance”, no qual conta com colaborações de Adrian Utley, dos Portishead, Hannah Peel ou Quinta. O vídeo do mais recente single, ‘Picking Up Pieces’, pode ser visto abaixo.

A dupla Vaarwell, composta por Margarida Falcão (Golden Slumbers) e Ricardo Nagy, estreia esta semana a canção ‘sellout’, que antecipa a edição do novo EP, “Quarter-life Crisis”, a ser editado no segundo semestre do ano pela editora norte-americana e inglesa Broken Levee.

‘Ameio' é o novo single de Jüra em colaboração com Icaro. A canção faz parte de uma trilogia que leva a artista “para novos lugares, a explorar sonoridades urbanas, onde vive e respira” e que será apresentada em concertos no Hard Club, no Porto, a 21 de abril e no Capitólio, em Lisboa, a 29 de abril.

Joana Almeirante revela ‘Porta Giratória’, segundo tema retirado do álbum de estreia, “Leva-me Pra Longe”, a ser editado em março. É, segundo a artista, “uma canção que retrata uma história cativante e cómica sobre uma miúda que tudo faz para ficar com o amor da sua vida, mas que com a ironia do destino acaba com um outro alguém, a vida passa e acaba por reencontrá-lo após tantos anos”.

Também MARO tem, esta sexta-feira, uma nova canção para mostrar: ‘ouvi dizer’ é o quarto tema retirado do álbum “hortelã”, a ser editado este ano. “É um breve comentário à ilusão de que um novo dia traz um novo começo; um novo ano, uma nova vida”, diz a artista sobre o tema.