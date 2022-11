Mais concertos anunciados: Shame e Ezra Furman em Portugal no próximo ano

Com 2022 quase no final, continuam a ser anunciados concertos para 2023.

Em março, os ingleses Shame tocam no Lisboa ao Vivo, em Lisboa. É no dia 18 desse mês que a banda de Charlie Steen regressa a Portugal para um concerto onde deverá apresentar os temas do seu próximo álbum, “Food For Worms”, que sai em fevereiro. ‘Fingers of Steel’ é o primeiro single. Quanto aos bilhetes, já estão à venda e custam 25 euros, informa a promotora House of Fun.

Em junho, é a vez de o Porto e Lisboa receberem a visita de Ezra Furman. A artista de Chicago, nos Estados Unidos, que este ano lançou o álbum “All of Us Flames”, toca no Hard Club, no Porto, a 5 de junho, e a 6 de junho no Capitólio, em Lisboa. Os bilhetes para ver a autora da banda-sonora da série da Netflix, “Sex Education”, custam 25 euros, avança a promotora Uguru.