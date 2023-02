Wet Bed Gang: “Como é que acordas de um coma e a primeira coisa que pedes é uma música de quatro malucos que não conheces de lado nenhum?”

Gson, membro do grupo de hip-hop Wet Bed Gang, é o mais recente convidado do Posto Emissor. O artista falou do trajeto do coletivo, que a 21 de fevereiro lança um novo álbum, “Gorilleyez”, que apresentará ao vivo no Campo Pequeno, em Lisboa, a 25 de fevereiro, e na Super Bock Arena, no Porto, a 4 de março.

O rapper e cantor partilhou também algumas histórias de fãs mais dedicados. “Um miúdo teve um acidente e esteve inconsciente duas semanas. A primeira cena que pediu aos pais, quando acordou, foi para ouvir a nossa música, ‘Aleluia’”, recorda, contando que a banda foi visitá-lo ao hospital. “Como é que acordas de um coma e a primeira coisa que pedes é uma música de quatro malucos que não conheces de lado nenhum? Este tipo de impacto é que faz valer as visualizações.”

