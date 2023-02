Posto Emissor #136: BLITZ convida Wet Bed Gang. Da herança africana aos bons exemplos do bairro

Gson, membro da banda Wet Bed Gang, é o convidado desta semana do Posto Emissor. No podcast da BLITZ, o rapper e cantor fala sobre “Gorilleyez”, o novo disco do grupo, que sai no próximo dia 21 de fevereiro, e dos grandes concertos que se preparam para dar no Campo Pequeno, em Lisboa, a 25 de fevereiro, e no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 4 de março.

A ascensão dos Wet Bed Gang, atualmente um dos nomes mais ouvidos no Spotify em Portugal, os concertos mais importantes até agora e o peso das influências africanas foram alguns dos temas da conversa de Gson com Lia Pereira. O músico de 27 anos conversou ainda sobre o facto de o sucesso da Wet Bed Gang ser uma inspiração para os jovens do bairro de Vialonga, onde cresceu, e sobre a sua filha, de 10 meses.

Neste episódio do Posto Emissor, falamos igualmente sobre a atuação de Rihanna na Super Bowl; o concerto dos históricos Wu-Tang Clan no Super Bock Super Rock, no próximo mês de julho; os 20 anos de carreira dos Linda Martini, o disco novo dos Gorillaz e os concertos da próxima semana.