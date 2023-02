Os históricos Buzzcocks estão confirmados no Luna Fest, festival de Coimbra: 29 anos depois da primeira parte dos Nirvana em Cascais

Os Buzzcocks, históricos do punk rock britânico, são a mais recente confirmação para o cartaz do Luna Fest, novo festival que terá lugar em Coimbra de 16 a 20 de agosto.

Verdadeira instituição, os Buzzcocks irão apresentar-se apenas pela segunda vez em Portugal. A primeira foi há quase 30 anos, quando abriram para os Nirvana, no Dramático de Cascais, a 6 de fevereiro de 1994.

Sem Pete Shelley, co-fundador da banda, falecido em 2018, os Buzzcocks virão apresentar os temas do seu mais recente disco, “Sonics In The Soul” (2022).

A primeira edição do Luna Fest, que se dividirá entre a Praça do Comércio e a Praça da Canção, conta ainda com os Devo, A Certain Ratio e Black Lips, entre outros.