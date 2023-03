Direção Executiva do SNS confirma fecho de urgências pediátricas, mas diz que não são oito

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) confirma que vão ser fechadas urgências pediátricas na região de Lisboa, mas não serão as oito referidas no plano que esteve em cima da mesa. Ao Expresso, a equipa de Fernando Araújo explicou que “grande parte dos pontos da rede”, com 12 urgências pediátricas no total, vão continuar a prestar cuidados durante a noite e aos fins de semana.