Saúde: Governo vai fechar oito urgências pediátricas de Lisboa

A região da Grande Lisboa deverá passar a assegurar cuidados pediátricos urgentes sem constrangimentos, 24 horas nos 365 dias do ano, apenas em quatro hospitais. Oito dos 12 serviços SOS atualmente em funcionamento devem encerrar definitivamente no período noturno, fins de semana e feriados e as equipas serão mobilizadas, se necessário, para as futuras quatro urgências pediátricas centrais: nos Hospitais de Santa Maria, Dona Estefânia, Amadora-Sintra e Garcia de Orta, em Almada.

A alteração na prestação de cuidados pediátricos urgentes está a ser discutida pela Direção Executiva do SNS (DE-SNS) com todos os intervenientes e deverá ficar praticamente decidida na reunião agendada para a próxima terça-feira. Era suposto o plano permanecer reservado até ao acerto final, mas as falhas nas escalas da urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, precipitaram uma execução improvisada de parte do plano.