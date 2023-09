Presidenciais: Santos Silva admite candidatar-se, Barroso afasta-se, Marcelo e Raimundo desvalorizam

Desde que Luís Marques Mendes, há uma semana, anunciou a disponibilidade para candidatar-se a Presidente da República, o mundo político português (mais à direita) tem-se animado à volta do assunto. Este fim de semana, foi um tema que viajou de Ponte da Barca ao Seixal, fazendo um desvio por Castelo de Vide. Quatro foram os protagonistas que sobre o tema falaram, os quatro para retirarem gás ao assunto, mas um dos quais para se afastar da corrida e outro para dizer que pode mesmo correr para presidente ao país (tal como para a sua junta de freguesia).

É Augusto Santos Silva o nome de quem não fechou a porta a candidatura presidencial. Não é uma novidade, e voltou a fazê-lo em Ponte da Barca, bem mais acima do que a sua região de nascimento, no Porto. “Posso repetir o que já disse: não enjeito em absoluto qualquer candidatura, seja a ela a que cargo for, incluindo à minha junta de freguesia”, disse o presidente da Assembleia da República no evento de verão da Comissão Europeia, em declarações transmitidas pela SIC Notícias. Uma repetição depois de semanas em que no seu campo político o nome de Mário Centeno começou a ganhar lastro, mas sem que haja um nome óbvio dentro do PS.

Santos Silva não quis estender-se mais, limitando a recordar que as eleições presidenciais serão apenas em janeiro de 2026, e que o calendário marca setembro de 2023. Nada mais quis comentar o socialista que não fecha a porta a Belém, como há uma semana Marques Mendes, aqui no campo dos sociais-democratas, a deixou aberta: “Se um dia perceber que com uma candidatura à presidência da República serei útil ao país, tomo essa decisão”. O ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes completa esse leque, ao atirar para o próximo ano uma decisão definitiva.

Mas já houve quem tenha dito que não está disponível para ser sujeito a sufrágio presidencial. Durão Barroso, na Universidade de verão do PSD (aquela que em antecipação terá levado Marques Mendes a antecipar a sua disponibilidade), recusou ter vontade. “Não estou com qualquer disponibilidade para intervenção política ou partidária, não estou na vida política ativa”, atirou o antigo primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia, respondendo aos jornalistas que, sim, “exatamente”, está a dizer “nunca” a uma candidatura presidencial.