Marcelo quer que sucessor também seja um Presidente de "proximidade"

A jovem aluna que, depois do jantar, introduziu o convidado de honra desta quarta-feira na Universidade de Verão do PSD recorreria a palavras de Pedro Santana Lopes para fazer as apresentações e, de caminho, levantar um potencial problema que o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa terá na Presidência da República: “Tem de ser muito próximo do povo, até pode ter outro estilo, mas Marcelo iniciou um ciclo que não dá para voltar atrás”.

Marcelo Rebelo de Sousa não diria melhor. Questionado por um grupo de alunos, ao fim de mais de 2 horas de conversa, sobre qual o legado que queria deixar quando o seu mandato chegar ao fim, em 2026, não hesitou em responder: “Provavelmente a marca que deixo é a de ter sido um Presidente da República de proximidade no momento em que o problema dos políticos e da política em todo o mundo é a descolagem em relação às pessoas”. “Eu fiz tudo o que era possível para responder a essa tentação terrível, essa quebra, essa desvinculação, ao ter procurado a proximidade em todas as circunstâncias”, acrescentou ainda.