Paulo Raimundo estreia-se na Festa do Avante com críticas à “total contradição” entre “propaganda” e “vida dura” das pessoas

Foi meia-hora depois da abertura de portas que Paulo Raimundo se estreou como secretário-geral do PCP na Festa do Avante. A primeira paragem do líder comunista foi o espaço de exposições que se divide entre um tributo aos 100 anos do Carnaval de Torres Vedras e as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. “Quase que me arriscava a ser rei do Carnaval”, disse durante a passagem junto aos cartazes. Ao fim de quase uma hora de visita, Paulo Raimundo desfez-se em críticas ao Governo no seu primeiro discurso na rentrée do partido. “Esta é a festa para projetar o futuro que precisamos num momento em que o país vive uma brutal contradição entre a propaganda e vida dura do nosso povo”, atirou. Além dos concertos que se estendem até domingo, esta festa “procurará projetar” algumas das reivindicações dos comunistas como o “aumento dos salários e das pensões” ou a “redução dos preços” dos bens essenciais.