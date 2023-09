Durão Barroso avisa PSD que tem de "ganhar" as eleições europeias (e afasta candidatura presidencial)

Durão Barroso já percorreu o mundo inteiro e foi acabado de aterrar da China, onde reuniu com o primeiro-ministro, que chegou este fim de semana à Universidade de Verão do PSD para dar uma aula sobre os desafios da Europa aos jovens simpatizantes social-democratas. Apontado por muitos como possível - e desejado - candidato presidencial para 2026, o ex-presidente da Comissão Europeia aproveitou a sua intervenção inicial para deixar um recado ao partido que já liderou: que se concentre nas eleições europeias do próximo ano, sugerindo que não disperse para outras eleições mais longínquas. No final, aos jornalistas, reforçou o apelo e elevou a fasquia - o PSD “deve ganhar” as eleições europeias -, ao mesmo tempo que remeteu para o que disse em fevereiro para voltar a afastar uma candidatura presidencial. “Façam o trabalho de casa”, atirou. O que disse, está dito.

“Nós no PSD somos por excelência o partido da Europa e devemos ter orgulho nisso”, começou por dizer, lembrando que foi com Cavaco Silva que o país aderiu à União Europeia (UE), que foi o governo de Passos Coelho que “tirou Portugal da bancarrota que tinha sido provocada pelos socialistas e José Sócrates”, e que foi consigo próprio que Portugal presidiu durante dez anos à Comissão Europeia num período “extremamente difícil para a UE”.

Daí que diga que o PSD tem “autoridade e credibilidade” para falar e propor no contexto europeu, e deve fazer uso disso mesmo estabelecendo as eleições europeias do próximo dia 9 de junho como a sua “prioridade imediata”. “Devemos estar a preparar as nossas equipas, a ter uma mensagem para o país e a dizer como vamos executar o projeto nacional em articulação com o projeto europeu”, disse aos jornalistas, deixando subentendida uma crítica ao PSD para que não se distraia com outras eleições - como as presidenciais que têm feito correr tinta nas últimas semanas, desde que o ex-líder Luís Marques Mendes se antecipou e aproveitou a rentrée para se assumir como potencial candidato à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa em 2026.

Também Pedro Santana Lopes, que pode estar prestes a voltar a filiar-se no PSD, não descarta uma candidatura, e o país político agitou-se à direita com o tema. Também Marcelo Rebelo de Sousa deu o seu contributo quando decidiu comparecer de forma presencial (pela primeira vez) na rentrée do seu partido de origem, tendo sido recebido por Luís Montenegro, num gesto que deu aso a leituras de apoio político que cairam mal junto do Partido Socialista. Perante os jovens social-democratas, Marcelo forçou-se a falar apenas da Ucrânia, mas deixou um recado ao seu possível sucessor: que mantenha o legado de “proximidade” que Marcelo conquistou, e que, no resto, onde Marcelo falhou, faça melhor do que ele.

Quanto a isso, Durão Barroso volta a afastar uma candidatura. “Remeto para o que disse na atribuição do ‘Honoris Causa’ na Universidade Católica, em fevereiro”, disse perante as perguntas dos jornalistas, pedindo que fizessem o trabalho de casa. Mas perante a insistência - “Em política nunca se diz nunca, mas neste caso está a dizer?” - a resposta seria taxativa: “Exatamente”.

E reiterou: “Não estou com qualquer disponibilidade para intervenção política ou partidária, não estou na vida política ativa”.

A 2 de fevereiro, em Lisboa, Durão Barroso tinha respondido que não estava na competição das presidenciais. Passaram-se seis meses, mas não quer mudar uma vírgula. “É o cargo mais importante que um português pode ter, fico lisonjeado, mas não há minimamente hipótese”, disse na altura, acrescentando uma outra frase mais enigmática. “Mesmo se tivesse essa vontade, não sei se alguém votaria em mim”. Apesar da aparente abertura, agora voltou a sugerir que não, não é essa a sua batalha. “Não vou estar sempre a repetir-me, a minha posição é exatamente a mesma”, disse.