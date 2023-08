Paulo Portas: "A prioridade é uma alternativa que suceda ao dr. António Costa, não um sucessor para o professor Rebelo de Sousa"

“A minha rentrée é no domingo com o ‘Global’” - avisou Paulo Portas logo a começar a sua conferência na Universidade de Verão da JSD, que decorre em Castelo de Vide até ao próximo domingo. O ex-líder do CDS e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros foi o convidado desta terça-feira ao jantar e, como que em resposta ao avanço de Marques Mendes, também avisou que ainda é cedo para falar de eleições presidenciais em Portugal, pelo que no ‘Global’ de domingo que vem - o seu programa de comentário na TVI - vai falar de presidenciais, sim, mas norte-americanas.