Eleições no Bloco: Mortágua promete “intransigência” contra “pântano” da maioria absoluta, Pedro Soares atira à atual direção

Crise política, crise climática, crise financeira, crise da guerra. Mariana Mortágua falou sobre todas elas para prometer uma “ esquerda intransigente e que sabe fazer contas certas ”. Na apresentação da moção que lidera na Convenção do Bloco de Esquerda, e que será votada este domingo, a provável futura líder enumerou “irresponsabilidades” do Governo de maioria absoluta e atirou diretamente a António Costa.

“O pântano supera-se com democracia e não com uma chantagem ridícula que acusa de populista qualquer voz crítica do governo”, afirmou Mortágua, numa referência ao último debate com o primeiro-ministro no Parlamento, em que Costa acusou de populismo deputados da direita à esquerda. “Só vos digo que este espetáculo horroroso é o desfecho de uma sucessão ininterrupta de irresponsabilidades.”

Mariana Mortágua joga em casa. O adversário interno, Pedro Soares, que pouco depois carregaria nas críticas, recebeu aplausos apenas de algumas filas da plateia montada no Complexo do Casal Vistoso, em Lisboa, onde o Bloco está reunido este fim de semana. E, por isso, a provável futura líder ia sendo interrompida por gritos de aprovação, e ganhando fôlego no discurso.

Para os críticos, deixou apenas uma crítica subtil e indireta, quando se referiu à guerra na Ucrânia, tema que por esta altura traça a linha que separa direção e movimento de oposição. Falando da “invasão russa à Ucrânia” e de quem “manda jovens morrerem pelo império", Mortágua lamentou que “ainda há quem se atreva a justificar tal chacina”.

Além de apresentar os traços gerais da moção que representa, a moção A, Mariana Mortágua tinha como alvo principal o PS. Primeiro a governação em si, e aí não poupou nas palavras. “Não estamos condenados à degradação e ao vexame que a maioria absoluta impõe a Portugal”, o “calvário” em que o PS transofmrou o país, depois das quatro “irresponsabilidades” que Mortágua elencou: 1) a crise política que forçou com a queda do Orçamento do Estado de 2022, 2) “o festival de facilidades” a empresas com a EDP; 3) a resposta à inflação, espelhada “num acordo com os patrões para dar às grandes empresas a maior borla fiscal do século”; 4) “tratar como estúpidas as pessoas empobrecidas”, acusou, referindo-se aos pensionistas e às contas iniciais do Governo sobre a sustentabilidade da Segurança Social.

Depois da governação propriamente dita, Mariana Mortágua foi ao desafio que o Bloco tem para os próximos anos: como crescer eleitoralmente quando o PS se coloca como barreira à entrada da extrema-direita e concentra o voto à esquerda? Mortágua pegou no exemplo de Emmanuel Macron, Presidente francês, para criticar esse centro que engole o eleitorado com “palavras vazias” e assim fazer uma equiparação com António Costa (algo que a própria Catarina Martins faz com frequência).

“Olhem para o que se passa em França, onde Macron subverte a democracia para prejudicar os pensionistas”, pediu aos bloquistas. E ainda assim, “Macron e António Costa evocam o seu poder como se viessem vacinar-nos contra um vírus”, leia-se, a extrema-direita. “Pois tenho a dizer-lhes que o vírus mais perigoso é esta forma de pisar as pessoas com o empobrecimento, com a desproteção social e com armadilhas”, disparou Mortágua.