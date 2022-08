Catarina Martins compara Costa a Macron e atira: “isto é um assalto, agora pela inflação”

Foi com a inflação - que está no topo da agenda política, mediática e social - que Catarina Martins escolheu encerrar a rentrée do Bloco de Esquerda, e deixar a mensagem mais forte. “Isto é um assalto”, disse a coordenadora do partido, “um saque”, lançou mais à frente, em que ganham “os milionários e os grandes grupos económicos”, e de que o Governo socialista é “cúmplice”.

