Decreto do estado de emergência está pronto. Costa colaborou com Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa já fez o decreto com que tenciona declarar o estado de emergência no país, se para isso receber luz verde do Conselho de Estado e da Assembleia da República.

O Presidente não levará o texto à reunião com os conselheiros com quem estará em contacto por videoconferência a partir das 10h00 desta quarta-feira. A agenda do Conselho de Estado prevê que se analise a crise epidémica do Covid-19 e Marcelo lançará para discussão a ideia do estado de emergência, mas sem decreto. Se o princípio passar, o Presidente dará então os passos necessários para acelerar o processo ao longo do dia.

A expectativa no Palácio de Belém é que a proposta de Marcelo será aprovada. Mesmo o primeiro-ministro, que deixou claro preferir não acionar já o estado de emergência e que ontem tomou uma série de medidas - fecho de fronteiras, cerca sanitária em Ovar, cancelamento de voos e requisição civil nos portos, confirmando não precisar do estado de emergência para agir - colaborou com o Presidente.

Marcelo Rebelo de Sousa ouviu-o sobre o desenho do conteúdo do decreto. E, como já tinha anunciado na comunicação que fez ao país no domingo à noite quando garantiu que se o Presidente decidisse avançar com o estado de emergência o Governo não se oporia, tudo indica que António Costa acabará por ser colaborante com o PR no Conselho de Estado.

A confirmar-se que o Conselho aprova a ideia, Marcelo enviará uma carta formal ao Governo a pedir o parecer que a lei exige. E ao mesmo tempo seguirá uma carta para a Assembleia da República a pedir autorização. Também para o Parlamento, o que o Presidente terá que enviar não é o decreto mas um resumo dele. Os deputados aprovam ou chumbam o princípio, mas não podem alterar o conteúdo do texto presidencial.

Se a Assembleia da República lhe der autorização, o Presidente assina o decreto, manda publicar e fala ao país. Uma nota da Presidência da República já informou, aliás, os orgãos de comunicação social de que o PR gravará uma comunicação ao país durante o período "final da tarde/princípio da noite".

Se tudo correr como Marcelo programou, o estado de emergência entrará em vigor às 24h de hoje.