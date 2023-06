Como virar a página no Bloco? Mariana Mortágua conversa com Daniel Oliveira

Economista, deputada do Bloco de Esquerda há dez anos – chegou pela primeira vez a deputada por escolha da direção, depois de ter concorrido em 14º lugar. Notabilizou-se nas comissões de inquérito à banca, onde mostrou a sua preparação, capacidade de trabalho e combatividade. Apesar de ter apenas 36 anos, é uma tribuna experimentada. Ninguém duvida da sua capacidade mediática e técnica como líder. Mas coordenar um partido com as particularidades do Bloco de Esquerda, construído de várias sensibilidades e culturas, é coisa que só se sabe fazer com o tempo.

NUNO FOX

O Bloco de Esquerda perdeu mais de 300 mil votos e 14 deputados de 2015, quando começou a geringonça, a 2022, quando António Costa conseguiu a maioria absoluta. Depois de anos ligado à governação, não tem sido fácil passar para a oposição. A mudança de liderança pode ajudar. Havendo uma forte queda do PS em todas as sondagens, passou-se um ano sem que o Bloco conseguisse recuperar os muitos votos que perdeu para a maioria absoluta. Há, nas últimas sondagens, algum sinal de subida. Mas ainda não é consistente em todos os estudos de opinião. O governo tem baixa popularidade e o PS até aparece em várias sondagens atrás do PSD, mas a maioria dos portugueses não quer eleições antecipadas.

É mais que uma entrevista, é menos que um debate. É uma conversa com contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Um projeto jornalístico de Daniel Oliveira e João Martins. Imagem gráfica de Vera Tavares com Tiago Pereira Santos e música de Mário Laginha.