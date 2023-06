Os pisões no SC Braga-FC Porto e os jogadores bem expulsos numa final de “mostrar o dente”

No último episódio desta época do podcast ‘A Culpa é do Árbitro’ falámos quase por inteiro na final da Taça de Portugal, analisando meia dúzia de lances e recordando a experiência de Duarte Gomes no Jamor, há 17 anos, quando apitou a sua primeira final nacional - já havia um certo central esguio e calvo na defesa do FC Porto