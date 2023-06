69 títulos e nenhum Certificado de Aforro

Num programa inteiramente falado em falseto, Júlia Pinheiro confessa que conhece um ator porno. Rui Zink, catedátrico da ficção erótica, não se fica atrás e revela que tem certificados de aforro para dar e vender. Manuel Serrão enverga as suas melhores crocs para cantar o hino da semana, em solidariedade com Bruno de Carvalho. Rita Blanco continua na sua demanda ativista e revela em primeira mão quem está a esvaziar os pneus dos carros da cidade. Com a Má Língua no beat, a brincadeira não tem hora limite.