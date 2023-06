Marcelo e Costa: não teremos Paris em África

“O que compete aos políticos é respeitar aquilo que os portugueses resolveram e não complicar a vida aos portugueses”, disse António Costa este sábado no início da reunião da comissão política do PS. Uma reunião em que, a julgar pelas declarações de Carlos César no final, o caso Galamba não foi assunto.

À beira da semana em que Pedro Nuno Santos vai finalmente quebrar o seu silêncio e Mendonça Mendes é forçado a ir ao Parlamento, o PS cerrou fileiras para dizer à oposição e ao Presidente “deixem-nos governar”, fazendo lembrar o “deixe-me trabalhar” de Cavaco Silva.