João Carvalho: “Fizemos nós a cola para colar os primeiros cartazes. Era uma cola com farinha e água”

O fundador e atual diretor do Vodafone Paredes de Coura é o convidado do primeiro episódio do podcast "O Couraíso". João Carvalho recorda o primeiro dia daquele que nasceu, em 1993, como Festival de Música Moderna Portuguesa. Nessa altura, bastaram 9 dias para preparar um dia de concertos gratuitos, na Praia Fluvial do Taboão. Hoje, como disse às jornalistas Graça Costa Pereira e Sílvia Lima Rato, são necessários 9 meses para preparar um dos mais importantes festivais do País