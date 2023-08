Levava cerca de 500 escravizados a bordo e naufragou numa tempestade junto à costa: oiça aqui a história do São José Paquete de África

Quando zarpou de Lisboa, a 27 de abril de 1794, o São José, paquete de África, deveria aportar em três continentes e, nessa triangulação, transportar e comerciar variadas mercadorias, entre elas mais de 500 escravos embarcados em Moçambique com destino ao Brasil. Nunca lá chegou. A 27 de dezembro do mesmo ano, perdeu-se o paquete e a carga num naufrágio ao largo da baía de Clinton, na África do Sul. A história oral dessa catástrofe passou de geração em geração, mas só neste milénio estão a ser recuperadas as provas do naufrágio, um de muitos que aconteceram durante o período da escravatura transatlântica. No primeiro episódio de Pretérito Imperfeito navegamos nessa história, ainda em investigação.