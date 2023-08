Marante: "Cheguei a marcar três golos nas Antas pela Seleção Nacional de Júniores"

Filho de um funcionário da CP e de uma costureira, ainda hoje não sabe nadar devido a um trauma pelo qual passou ainda menino, tinha quatro anos. Regressa aos seus dias de infância com o saudosismo dos dias intermináveis em que jogava a barra e com o peão, da amizade "genuína" entre as pessoas e do dinheiro que se fazia esticar para se encontrar comida em cima da mesa. Estudou até à quarta classe e com 11 anos apenas lançou-se à vida. Ganhava, em dinheiro de hoje, 50 cêntimos por mês. Foi litógrafo e um faz tudo. Até jogador de futebol. E bom. Dizia, quem o conhecia, que ficou por se fazer um grande jogador de futebol.