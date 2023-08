A liderança do Papa Francisco e os outros, todos os outros

O cronista do Expresso faz das palavras e da acção do Papa o tema principal do texto com que regressa de férias. Num dos pontos do texto, aponta ao Presidente da República por causa do veto ao decreto-lei do governo sobre as progressões dos professores, desconfiando o Miguel que este veto decorre unicamente da recusa de António Costa em demitir João Galamba. Este é o episódio desta semana do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz.